«Ювентус» увеличит предложение по трансферу Костича

«Ювентус» в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу 29-летнего полузащитника «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипа Костича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Предыдущее предложение «Ювентуса» равнялось примерно € 10 млн, однако этого оказалось недостаточно из-за интереса «Вест Хэма». Английский клуб попытается закрыть сделку на выходных – «молотобойцы» готовы отдать за Костича € 15 млн без учёта бонусов.
Сам серб предпочитает перейти в «Ювентус» – главным образом из-за того, что за итальянцев выступает партнёр Костича по сборной Душан Влахович, с которым он находится в дружеских отношениях.
Сообщается, что новое предложение «Ювентуса» будет насчитывать около € 12 млн. В приобретении полузащитника заинтересован главный тренер клуба Массимилиано Аллегри.
Контракт Костича с «Айнтрахтом» истекает по окончании сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 24 млн.
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