«Барселона» не смогла подписать Тчуамени из-за финансовых проблем, игрок выбрал «Реал»

Бывший футболист «Монако» Сеск Фабрегас признался, что предлагал услуги своего экс-одноклубника по французской команде Орельена Тчуамени «Барселоне». Однако в испанском клубе не могли подписать игрока из-за финансовых проблем и хавбек перешёл в мадридский «Реал».

«Я знаю Тчуамени. Я разговаривал с людьми из «Барселоны», предлагал им его подписать. Он выглядел блестящим игроком для будущего, но экономически они не могли его подписать», — приводит слова Фабрегаса Football Espana в «Твиттере».

22-летний Тчуамени перешёл в «Реал» летом 2022 года за € 80 млн. Последние два сезона Орельен выступал за «Монако», в составе которого в 95 матчах забил восемь голов и отдал одноклубникам семь результативных передач.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: