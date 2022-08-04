Мойзес дал первое интервью в качестве футболиста ЦСКА

Новичок ЦСКА, бразильский защитник Мойзес дал первое интервью в качестве игрока армейцев.

«В течение двух недель мои агенты вели переговоры с представителями клуба. Я был в нетерпении — и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта в составе команды.



ЦСКА интересовался мной в 2017 году. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом.



Бруно Фукс — мой друг. Мы играли вместе в «Интернасьонале» в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА.



Я знаю, что здесь играли такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. Я играл с Дуду в 2017-м году в «Ботафого» и с Жо в 2018-м. Жо — мой хороший друг.



Как могу описать свою игру? Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость», — рассказал Мойзес в интервью-пресс-службе клуба.