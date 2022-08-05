Президент «Коринтианса» рассказал об интересе к Криштиану Роналду

Президент «Коринтианс» Дуилио Монтейро Алвес рассказал об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Это правда, я мечтаю по-крупному. Разве Виллиан и Ренато Аугусто не здесь? В футболе возможно всё, и я обязан сделать все возможное для «Коринтианс». Является ли это возможным? Я не знаю. Мы не пробовали, не изучали такую возможность. Но мы за ним следим. Представьте, что он вдруг захочет играть в Бразилии», — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.
Португальский нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Также в контракте есть опция продления ещё на один год.
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