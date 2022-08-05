Новый спортивный директор «ПСЖ» посещает ночные клубы Парижа, чтобы проследить за игроками

Португальский спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш контролирует футболистов и вводит жёсткие правила для повышения дисциплины в звёздном составе. Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe.



Кампуш исследовал несколько парижских ночных клубов, чтобы посмотреть, где свободное время проводят футболисты «ПСЖ». Также сообщается, что Луиш пользуется полным доверием руководителя клуба Нассера Аль-Хелаифи, использует свои методы управления и фактически транслирует месседжи высшего руководства «Пари Сен-Жермен» игрокам.



На встрече с футболистами Кампуш подчеркнул, что в работе он будет жёстким, а любое отклонение от правил или нарушение будет незамедлительно наказываться. Португалец прямым текстом сказал: если с этим кто-то не согласен, он может уйти, а если выразит несогласие и останется, то играть больше не будет.



Ранее Луиш Кампуш был спортивным директором «Лилля». До этого он работал в штабе Жозе Моуринью в «Интере» и «Реале» – в Мадриде некоторое время был одним из специалистов, ответственных за селекцию. Позже отвечал за скаутинг в «Монако», где помог собрать состав, дошедший до полуфинала Лиги чемпионов.

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