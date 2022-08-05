Федотов — о Мойзесе: посмотрим, позволит ли Обляков занять ему эту позицию или нет

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о новичке команды — защитнике Мойзесе.

«Мойзес — физически одарённый футболист. Бокс-ту-бокс в роли латераля отрабатывает всю бровку. У него есть хорошая завершающая передача, он может забивать голы. Универсальный игрок на этой позиции. Мойзес привнесёт стабильность как при игре в обороне, так и в организации атакующих действий.



Сейчас Мойзес будет конкурировать с Обляковым, никто не отменял адаптацию. Нужно доказать свою состоятельность, а потом уже Ваня позволит ему сразу занять эту позицию или нет. Мы об этой конкуренции и говорим. Она выигрывается на тренировках, мы анализируем, делаем выводы, а потом выбираем стартовый состав», — сказал Федотов в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.