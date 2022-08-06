Семак высказался о том, когда планирует задействовать в игре бразильского вратаря Ивана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о голкиперах команды из Санкт-Петербурга, а также ответил на вопрос, когда следует ожидать на поле новичка сине-бело-голубых Ивана.
«Какая ситуация во вратарской линии нашей команды? Стабильная. В плане возраста она сформирована очень неплохо. Что касается состояния, Одоевский неплохо выглядит, более уверенно, чем в начале сезона. Миша Кержаков продолжает работать и не опускается ниже своего уровня, всегда готов сыграть. Ивану нужно чуть-чуть адаптироваться, набрать хорошие кондиции. Мы, конечно, будем искать возможности, чтобы посмотреть его в деле, когда представится для этого шанс», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
В четвёртом туре РПЛ «Зенит» проведёт выездной матч в Грозном с «Ахматом». Он состоится в субботу, 6 августа, на «Ахмат-Арене». Начало – в 20:00 мск. Чемпионы России в данный момент возглавляют группу лидеров, команда Андрея Талалаева – на восьмом месте в турнирной таблице.
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