Источник: ЦСКА дал Адольфо Гайчу две недели, чтобы проявить себя

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч может остаться в ЦСКА. Тренерский штаб армейцев предоставил 23-летнему форварду очередной шанс проявить себя, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, ЦСКА дал Гайчу две недели, чтобы зарекомендовать себя в команде. После этого периода армейский клуб примет окончательное решение по будущему Адольфо.
Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. В общей сложности на его счету в составе армейцев 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
В прошлом сезоне Адольфо выступал на правах аренды за испанскую «Уэску», в составе которой провёл 26 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3 млн.
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