Игонин: каждый раз говорим, что игра не будет гладкой. Итог — хороший результат «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт сегодня, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Перед каждой игрой мы будем говорить, что игра не будет складываться гладко. В итоге, конечно, для «Зенита» получается хороший результат. У «Ахмата» есть свои преимущества и в некоторых моментах он отличается от тех команд РПЛ, которые «Зенит» уже обыграл в этом сезоне. Тот характер «Ахмата», неуступчивость, которая есть у команда, когда она играет дома, позволяет ей пропускать минимум голов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.