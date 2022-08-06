ЦСКА — «Факел»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Факела» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступит Анастасия Пустовойтова (Москва).
Московский ЦСКА набрал в трёх матчах семь очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (2) — на 12-м месте.
- 6 августа 2022
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