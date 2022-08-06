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Защитник Анхелиньо близок к переходу в «Хоффенхайм»

Защитник Анхелиньо близок к переходу в «Хоффенхайм»
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Испанский защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо близок к переходу в «Хоффенхайм». Руководители обоих клубов в скором времени завершат переговоры, также близится к заключению соглашение с самим игроком, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что клубы близки к договору о переходе из «Хоффенхайма» в «РБ Лейпциг» немецкого левого защитника Давида Раума, которым также интересовалась мюнхенская «Бавария».

Защитник Анхелиньо в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги провёл 29 игр, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач. Также на счету игрока три жёлтые карточки. Ранее Анхелиньо выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», ПСВ, «Мальорка» и «Нью-Йорк Сити».

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