В «Спартаке» сообщили, что «Лукойл» выкупит у Федуна стадион клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал о будущей сделке по покупке стадиона «Открытие Арена» компанией «Лукойл».

«Правда, что «Лукойл» хочет выкупить стадион. Мы над этим работаем. Идёт оформление сделки по продаже клубного стадиона. Не готов сейчас комментировать — это не в пределах моей компетенции. Но сейчас «Лукойл» и футбольный клуб занимаются переоформлением стадиона», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» состоялся сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча завершилась в пользу московской команды со счётом 2:0. Эта победа позволила красно-белым набрать 10 очков и промежуточно возглавить турнирную таблицу чемпионата.

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