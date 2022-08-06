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«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:50 Мск
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«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Cегодня, 6 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре местная одноимённая команда принимает московский «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 20:00 мск.

Cтартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухоручко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.

Обслужит матч «Краснодар» — «Локомотив» бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — Юнус Кошко (Белореченск). Арбитр VAR — Игорь Панин (Дмитров), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).

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