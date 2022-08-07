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Новичок ЦСКА Зделар считает, что уровень российского футбола выше сербского

Новичок ЦСКА Зделар считает, что уровень российского футбола выше сербского
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1) выразил мнение, что уровень чемпионата России выше, чем Сербии.

«Первый тайм был очень сложный, мы не смогли продемонстрировать хороший футбол. Но во втором показали характер, забили много голов — хорошая игра.

Федотов сказал, что я должен помочь центру поля, забирать второй мяч, подбор. Ничего необычного.

Уровень РПЛ точно выше чемпионата Сербии. Много больших команд с классными игроками, отличные стадионы», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27-летний Зделар подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Соглашение между бывшим футболистом «Партизана» и российской командой рассчитано на три сезона с возможностью продления.

С 2016 по 2020 год Зделар вызывался в сборную Сербии, в составе которой провёл три игры, включая товарищескую со сборной России (1:1).

Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик:

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