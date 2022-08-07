Гендиректор «Спартака» рассказал, будут ли искать замену Мозесу в случае серьёзной травмы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о травме полузащитника Виктора Мозеса и заявил, что если восстановление нигерийского футболиста затянется, его заменой должен стать Михаил Игнатов.

«Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это. Абаскаль говорил про травму ахилла? Да, у меня есть информация об ахилле, но пока не готов говорить. Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьёзной травмы Мозеса? Тогда рассчитывают на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Мозес покинул поле на 33-й минуте матча с «Уралом», его заменил Игнатов.

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