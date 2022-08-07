MD: «Барселона» не может заявить чемпионку Европы среди женщин Люси Бронз

Испанская «Барселона» испытывает проблемы с заявкой на сезон защитницы сборной Англии Люси Бронз, которая неделю назад стала чемпионкой Европы среди женщин. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, процесс затянулся из-за переговоров между новой профессиональной лигой (LPFF) и RFEF. В настоящее время Испанская федерация не разрешает регистрацию игроков из стран, не входящих в ЕС, несмотря на то, что клуб представил всю документацию.

Бронз провела два прошлых сезона в Женской суперлиге после своего перехода в «Манчестер Сити» из «Лиона» в 2020 году, сыграв в составе «горожан» 111 матчей.



Первое появление футболистки в «Манчестер Сити» произошло в 2016 году, после того как она покинула «Ливерпуль». Бронз помогла «горожанам» завоевать первый титул Женской суперлиги в 2016 году.

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