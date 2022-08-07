«Женщина должна быть не на футболе, а на кухне». Фанат — тренеру английского «Бристоля»

Главный тренер английского женского футбольного клуба «Бристоль Сити» Лорен Смит посетила матч мужской команды «Сити» с «Сандерлендом» (2:3) в Чемпионшипе. Однако один из фанатов, находившихся на стадионе «Эштон Гейт», посоветовал ей отправиться на кухню.
«Мы поддерживали «Бристоль Сити» вместе с командой, и мне сказали, что женщины должны быть не на футболе, а на кухне.
Сообщение этому парню. Мы приветствуем вас в любое время на нашем стадионе, чтобы доказать, что вы очень-очень не правы!» — написала Смит в «Твиттере».
В мужской команде «Бристоль Сити» отреагировали на происшествие:
«Мы полностью осуждаем такое насилие. Такое поведение неприемлемо и недопустимо в «Эштон Гейт». Мы полностью поддерживаем Лорен Смит и гордимся нашей женской командой», — сказано в заявлении.
Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022. Видеоролик:
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