Педри: играть с Левандовским — это роскошь

Полузащитник «Барселоны» Педри после товарищеского матча с мексиканским клубом «УНАМ Пумас» (6:0) высказался об игре с нападающим Робертом Левандовским. Польский форвард отметился голом в этой встрече, Педри оформил дубль.
«Играть с Робертом — это роскошь, это настоящее шоу», — приводит слова Педри Goal.com.
Ранее нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перешёл в «Барселону». Сине-гранатовые заплатили € 45 млн + € 5 млн в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение.
Напомним, новый розыгрыш испанской Примеры начнётся 12 августа. В матче первого тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Барселона» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча команд состоится 13 августа. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».
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