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Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию

Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию
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Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему принял решение покинуть Россию.

«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры. Я общался с руководством «Ференцвароша», был разговор с ещё одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг — ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своём любимом деле», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. В октябре 2021 года он возглавил «Сабах». Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до 2023 года.

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