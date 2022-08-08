Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию
Поделиться
Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему принял решение покинуть Россию.
«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры. Я общался с руководством «Ференцвароша», был разговор с ещё одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг — ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своём любимом деле», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Напомним, Мусаев Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. В октябре 2021 года он возглавил «Сабах». Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до 2023 года.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
03:06
-
02:48
-
02:46
-
02:19
-
02:15
-
01:59
-
01:49
-
01:29
-
01:13
-
01:10
-
01:01
-
00:55
-
00:45
-
00:36
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:05
-
00:01
-
00:00
- 7 августа 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:37
-
23:37
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:58
Партнерский контент