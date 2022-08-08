Бородюк: мне многое непонятно по Fan ID. Не вводят же карты для театров и концертов

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался об отсутствии фанатов на трибунах из-за введения Fan ID. По мнению специалиста, введение карт болельщика неоправданно, ведь аналогичные карты не вводят для концертов или театров.

«Ситуация с нашими активными болельщиками? Конечно, нам не хватает их! Они всегда поддерживают нас. Мне многое непонятно по карте болельщика. Не вводят же её в театрах, на концертах, в магазинах. У меня много вопросов по этому поводу. Любой тренер вам скажет, что болельщиков не хватает на стадионе. Видели же на стадионе в Воронеже, целая торсида гонит команду», — приводит слова Бородюка официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в последнем матче РПЛ «Торпедо» уступило «Химкам» (1:3). «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» (1) — на 15-м месте.