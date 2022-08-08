Левандовски признался, что перешёл в «Барселону» не ради «Золотого мяча»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что перешёл в испанскую команду не ради повышения шансов выиграть «Золотой мяч».
«Всегда говорил, что меня мотивирует успех команды. Индивидуальная награда — приятный бонус, но я приехал в «Барселону» не из-за неё. Сообщения, которые появлялись в СМИ ранее, – ложные», — приводит слова Левандовского Sport1.de
Весной появлялась информация, что 33-летний польский футболист, тогда ещё будучи форвардом мюнхенской «Баварии», хочет перейти в «Барселону», чтобы увеличить шансы на получение «Золотого мяча».
Левандовски перешёл в «Барселону» в июле 2022 года из мюнхенской «Баварии», подписав контракт на четыре года. Первый официальный матч нападающего за испанский клуб может состояться в это воскресенье, 14 августа, в 1-м туре чемпионата Испании с «Райо Вальекано».
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому. Видеоролик:
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