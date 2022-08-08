Сергей Пиняев хочет вернуться к игре в середине сентября

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев планирует вернуться в строй в середине сентября.

«Спросил о здоровье. Он сам в шоке от наплодившихся слухов и неправды. Договорились записать интервью, где об этом случае и о многом другом расскажет.



Но запишем в сентябре, когда запрыгнет в общую группу — это зрелое решение Пиняева. Парень сконцентрирован, очень хочет вернуться к игре в середине сентября», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневмоторакса. За «Крылья Советов» молодой футболист выступает с июля 2021 года. За самарскую команду Сергей в 31 матче забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Пиняев на прогулке после больницы. Видеоролик: