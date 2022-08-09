Саша Зделар: в Сербии первое место было бы за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказал мнение, что красно-синие становились бы чемпионом Сербии каждый год.
«Если бы ЦСКА играл в чемпионате Сербии,, каждый год занимал первое место? Думаю, да. Первое место было бы за нами. Сколько лет ещё российские клубы будут отстранены от участия в еврокубках? Не могу ничего говорить на сей счёт, потому что ничего не знаю об этом. Я только читаю новости и всё», – приводит слова Зделара «РБ Спорт».
27-летний Зделар подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Соглашение между бывшим футболистом «Партизана» и российской командой рассчитано на три сезона с возможностью продления.
С 2016 по 2020 год Зделар вызывался в сборную Сербии, в составе которой провёл три игры, включая товарищескую со сборной России (1:1).
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