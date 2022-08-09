Кержаков настаивал на расторжении контракта с Кечкешем

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков рассказал, что настаивал на расторжении контракта с венгерским защитником Акошем Кечкешем.
«Давайте так: в прошлом году, после того как он не приехал на игру в Ростов, я настаивал, чтобы с ним разорвали футбольные отношения, потому что для меня это было неприемлемо. На это мне сказали, что это наш актив, который нужно реализовать, чтобы заработать денег. Как я понял, не заработали. Он сослался на проблемы с логистикой после игры сборной. Ему не хватило пяти дней, чтобы прилететь в Ростов. Я увидел, как летел Бальбуэна из Южной Америки в Краснодар на игру с «Динамо», проведя 30 с лишним часов в полёте. Да, я не поверил», – приводит слова Кержакова Metaratings.
26-летний Кечкеш стал игроком «Пари НН» летом 2021 года в качестве свободного агента. В 21 матче за российскую команду Акош забил гол, а также заработал по одной жёлтой и красной карточке. С ЛАСКом Кечкеш подписал контракт до 2026 года.
- 9 августа 2022
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