Анчелотти: в мире нет футболиста, способного заменить Бензема
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом».
«У нас есть все шансы на победу. Мы хорошо провели предсезонную подготовку, мы в себе уверены. Лига чемпионом подарила «Реалу» большие надежды, и мы хотим развить этот успех. Мы будем бороться, но одержать победу будет непросто.
Заменить Бензема невозможно. В мире нет футболиста, способного это сделать. Но у нас есть альтернативы. Мы не просто так попали в этот турнир и мы планируем это доказать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» состоится завтра, 10 августа, на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия). Начало игры — в 22:00 мск.
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