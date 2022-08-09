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Кучаев — о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА: можно было хотя бы по-человечески сделать

Кучаев — о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА: можно было хотя бы по-человечески сделать
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением об уходе нигерийского нападающего Чидеры Эджуке из московского клуба в берлинскую «Герту» на правах аренды.

«Это неприятно для команды. Особенно если тренер видит тебя в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Наверное, да, можно было хотя бы по-человечески сделать», — приводит слова Кучаева Sport24.

Напомним, Эджуке воспользовался разрешением ФИФА и приостановил действие контракта с ЦСКА. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Чидера Эджуке провёл за ЦСКА 30 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7,5 млн.

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