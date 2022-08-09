Кучаев — о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА: можно было хотя бы по-человечески сделать

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением об уходе нигерийского нападающего Чидеры Эджуке из московского клуба в берлинскую «Герту» на правах аренды.



«Это неприятно для команды. Особенно если тренер видит тебя в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Наверное, да, можно было хотя бы по-человечески сделать», — приводит слова Кучаева Sport24.



Напомним, Эджуке воспользовался разрешением ФИФА и приостановил действие контракта с ЦСКА. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Чидера Эджуке провёл за ЦСКА 30 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7,5 млн.