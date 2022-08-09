Бруно Фукс: скоро я вернусь, чтобы достичь с командой поставленных целей

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс дал комментарий по поводу состояния своего здоровья и возвращения в строй армейцев после перенесенной травмы.
«Здоровье? Все отлично. Мне уже не терпится вернуться на поле и помочь ЦСКА стать чемпионом России. Скоро я вернусь, чтобы вместе с командой достичь поставленных целей», – сказал Фукс изданию «РБ Спорт».
Напомним, Фукс пропустил больше месяца из-за воспаления сухожилия и проходил курс реабилитации на родине. Ранее пресс-служба ЦСКА сообщала, что Фукс вместе с командой готовится к предстоящему матчу пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. В данный момент московские ЦСКА и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу – у обоих клубов по 10 набранных очков.
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13
- 9 августа 2022
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