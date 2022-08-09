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Мостовой: назначение Писарева в «Химки» — втройне странно. Круговорот друзей в футболе

Мостовой: назначение Писарева в «Химки» — втройне странно. Круговорот друзей в футболе
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящее назначение Николая Писарева на пост главного тренера «Химок» после отставки Сергея Юрана.

«Для меня это назначение втройне странно. Нигде в РПЛ не работал. Он где-то был в двух командах, и его оттуда выгоняли. Как так? Он же в сборной занимает какую-то должность? Круговорот друзей в футболе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.

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