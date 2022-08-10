Николай Писарев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок»

Николай Писарев поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Химок».

«Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Российской Премьер-Лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», — приводит слова Писарева пресс-служба подмосковного клуба.

Соглашение 53-летнего специалиста с «Химками» рассчитано до конца сезона-2023/2024. Писарев также продолжит работу в тренерском штабе сборной России.

«Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.