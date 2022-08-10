Николай Писарев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок»
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Николай Писарев поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Химок».
«Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Российской Премьер-Лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», — приводит слова Писарева пресс-служба подмосковного клуба.
Соглашение 53-летнего специалиста с «Химками» рассчитано до конца сезона-2023/2024. Писарев также продолжит работу в тренерском штабе сборной России.
«Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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