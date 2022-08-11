Норвежская футболистка «ПСЖ» Селин Бизе Ильдхусёй перешла в «Тоттенхэм». Об этом лондонский клуб сообщил на своём официальном сайте.



«Мы рады приветствовать Селин в клубе. Она несомненный талант с сильным желанием побеждать, что соответствует нашему менталитету и амбициям. Селин обладает отличными способностями выхода 1 на 1, которые станут преимуществом для нашего стиля игры», – сказала главный тренер «шпор» Реанн Скиннер в официальном пресс-релизе.



Селин Бизе Ильдхусёй провела четыре сезона в норвежском клубе «Топпсериен», где провела 69 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи. Она помогла команде совершить памятный дубль в 2020 году, выиграв чемпионат и женский кубок Норвегии. Также футболистка провела восемь матчей за сборную страны и сыграна в этом году на женском чемпионате Европы по футболу.

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