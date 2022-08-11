Президент «Реала» Перес высказался о «Барселоне» накануне старта нового сезона Примеры

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о «Барселоне» накануне старта нового сезона чемпионата Испании.
«Барселона»… бывают сезоны, когда мы все играем лучше или хуже, но «Барселона» — одна из самых важных команд в мире вместе с «Реалом», она должна вернуться к тому, кем она есть, и это хорошо для всех, для мирового футбола. Мы не можем выигрывать всё за всю жизнь, но мы будем работать, чтобы продолжать радовать наших болельщиков, мы находимся в оптимальном положении», — приводит слова Переса Marca.
Напомним, 10 августа «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА, обыграв «Айнтрахт».
В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Реал» встретится с «Альмерией». «Барселона», в свою очередь, сыграет с «Райо Вальекано». Матчи пройдут 14 и 13 августа соответственно.
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