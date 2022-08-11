«Пирло доверяет Оздоеву». В «Фатих Карагюмрюк» рассказали об адаптации россиянина
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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал об адаптации экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в клубе. По словам Акына, главный тренер турецкой команды Андреа Пирло полностью доверяет россиянину.
«Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днём он всё больше вливается. Разумеется, Пирло полностью ему доверяет. Полное доверие. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист», — приводит слова Акына ТАСС.
Напомним, Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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