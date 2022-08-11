Николай Писарев: у «Химок» есть все возможности сделать хорошую команду

Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев заявил, что над предложением долго не раздумывал и согласился практически сразу, ведь видит у подмосковной команды большой потенциал. Также специалист рассказал, как прошла первая тренировка «Химок» под его руководством.

«Я встретился с руководителями клуба, мы пообщались. Я долго не думал, принял решение, потому что у «Химок» есть все возможности сделать хорошую команду.

Как прошла первая тренировка? День был организационный, не совсем обычный, но мы постарались минимизировать адаптационные моменты. Хотим, чтобы перемены как можно меньше затронули команду, потому что до следующего матча всего три дня. Для первой тренировки, я считаю, всё прошло на хорошем уровне — эмоции, качество поля, погода. С оптимизмом смотрю на предстоящий матч», — сказал Писарев в видео на клубном YouTube-канале «Химок».

Соглашение 53-летнего специалиста с «Химками» рассчитано до конца сезона-2023/2024. Писарев также продолжит работу в тренерском штабе сборной России.