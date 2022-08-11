Стала известна зарплата Егора Пруцева в «Црвене Звезде»

19-летний полузащитник Егор Пруцев, который перешёл из «Сочи» в сербскую «Црвену Звезду», будет получать около € 80 тыс. в год с учётом бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 11 августа, было объявлено о переходе Егора в белградский клуб. Контракт подписан до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, «Црвена Звезда» заплатила за российского полузащитника € 1 млн.

Егор является младшим братом хавбека Данила Пруцева, выступающего за московский «Спартак». На счету Егора один матч в РПЛ за «Сочи», также он выступал за ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик» в ФНЛ (ныне – Первая лига).

«Црвена Звезда», которую возглавляет Деян Станкович, сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы.