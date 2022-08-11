Стала известна зарплата Егора Пруцева в «Црвене Звезде»

19-летний полузащитник Егор Пруцев, который перешёл из «Сочи» в сербскую «Црвену Звезду», будет получать около € 80 тыс. в год с учётом бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня, 11 августа, было объявлено о переходе Егора в белградский клуб. Контракт подписан до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, «Црвена Звезда» заплатила за российского полузащитника € 1 млн.
Егор является младшим братом хавбека Данила Пруцева, выступающего за московский «Спартак». На счету Егора один матч в РПЛ за «Сочи», также он выступал за ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик» в ФНЛ (ныне – Первая лига).
«Црвена Звезда», которую возглавляет Деян Станкович, сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы.
- 11 августа 2022
-
20:51
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:44
-
18:24
-
18:23
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:40
-
17:13
-
17:07
-
16:56
-
16:29
-
16:27
-
16:25
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:05
-
15:50
-
15:47
-
15:38