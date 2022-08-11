Футболистка сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ»

Защитница женской сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ», сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт подписан до конца июня 2024 года. Футболистка дважды становилась чемпионкой Австрии, а также является победительницей Кубка этой страны.

За сборную Австрии Георгиева дебютировала в июле 2017 года и вместе с национальной командой дошла до полуфинала Евро-2017. На чемпионате Европы, который проходил этим летом в Англии, защитница провела четыре матча, в трёх из них выходя на замену. Четвертьфинальный матч с Германией (0:2) она провела на поле полностью. Результативными действиями на турнире Марина не отметилась.

За парижский клуб также выступает лидер женской сборной Франции Мари-Антуанетт Катото, получившая травму во время чемпионата Европы. В сезоне-2021/2022 женский «ПСЖ» занял второе место в чемпионате Франции.