Футболистка сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ»

Защитница женской сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ», сообщает официальный сайт французского клуба.
Контракт подписан до конца июня 2024 года. Футболистка дважды становилась чемпионкой Австрии, а также является победительницей Кубка этой страны.
За сборную Австрии Георгиева дебютировала в июле 2017 года и вместе с национальной командой дошла до полуфинала Евро-2017. На чемпионате Европы, который проходил этим летом в Англии, защитница провела четыре матча, в трёх из них выходя на замену. Четвертьфинальный матч с Германией (0:2) она провела на поле полностью. Результативными действиями на турнире Марина не отметилась.
За парижский клуб также выступает лидер женской сборной Франции Мари-Антуанетт Катото, получившая травму во время чемпионата Европы. В сезоне-2021/2022 женский «ПСЖ» занял второе место в чемпионате Франции.
- 12 августа 2022
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 11 августа 2022
-
23:43
-
23:42
-
23:16
-
23:14
-
22:55
-
22:46
-
22:24
-
22:18
-
21:56
-
21:54
-
21:44
-
21:35
-
21:26
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:51
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:44