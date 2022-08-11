Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ»

Футболистка сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ»
Комментарии

Защитница женской сборной Австрии Марина Георгиева перешла в «ПСЖ», сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт подписан до конца июня 2024 года. Футболистка дважды становилась чемпионкой Австрии, а также является победительницей Кубка этой страны.

За сборную Австрии Георгиева дебютировала в июле 2017 года и вместе с национальной командой дошла до полуфинала Евро-2017. На чемпионате Европы, который проходил этим летом в Англии, защитница провела четыре матча, в трёх из них выходя на замену. Четвертьфинальный матч с Германией (0:2) она провела на поле полностью. Результативными действиями на турнире Марина не отметилась.

За парижский клуб также выступает лидер женской сборной Франции Мари-Антуанетт Катото, получившая травму во время чемпионата Европы. В сезоне-2021/2022 женский «ПСЖ» занял второе место в чемпионате Франции.

Новость по теме
Футболистка сборной Англии Милли Брайт подписала новый контракт с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022