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Юран: уважаю Слуцкого и Бородюка. Неэтично писать, что я могу прийти на живое место

Юран: уважаю Слуцкого и Бородюка. Неэтично писать, что я могу прийти на живое место
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Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопросы о возможных вариантах продолжения карьеры, в частности, о казанском «Рубине» и московском «Торпедо».

«Никто на меня не выходил. В «Рубине» и в «Торпедо» работают тренеры. Никому не желаю зла. Дай бог, чтобы они и дальше работали. Есть же, в конце концов, корпоративная этика. Я уважительно отношусь и к Слуцкому, и к Бородюку. Неправильно писать, что Юран может прийти на живое место. Неэтично!», – приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».

Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».

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