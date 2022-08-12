Юран: уважаю Слуцкого и Бородюка. Неэтично писать, что я могу прийти на живое место

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопросы о возможных вариантах продолжения карьеры, в частности, о казанском «Рубине» и московском «Торпедо».
«Никто на меня не выходил. В «Рубине» и в «Торпедо» работают тренеры. Никому не желаю зла. Дай бог, чтобы они и дальше работали. Есть же, в конце концов, корпоративная этика. Я уважительно отношусь и к Слуцкому, и к Бородюку. Неправильно писать, что Юран может прийти на живое место. Неэтично!», – приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».
Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».
- 12 августа 2022
-
04:42
-
04:40
-
04:21
-
04:20
-
04:09
-
03:55
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:43
-
02:27
-
02:18
-
02:03
-
01:46
-
01:32
-
01:17
-
01:16
-
00:51
-
00:40
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:18
-
00:13
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 11 августа 2022
-
23:43
-
23:42
-
23:16
-
23:14
-
22:55
-
22:46
-
22:24
-
22:18