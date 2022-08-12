Карпин объяснил, какие функции будет выполнять Никифоров в сборной России

Главный тренер России Валерий Карпин объяснил, какие функции будут возложены на Юрия Никифорова, который накануне вошёл в тренерский штаб национальной команды.
«С Юрием Валерьевичем Никифоровым мы знакомы давно, ещё со времён игровой карьеры. Но, что более важно, — у него есть опыт работы помощником главного тренера. Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева, – просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Напомним, ранее Николай Писарев, выполнявший роль ассистента Валерия Карпина, получил от РФС разрешение на совмещение работы в сборной и клубе и возглавил подмосковные «Химки», сменив на этом посту Сергея Юрана.
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