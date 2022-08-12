Радченко: ЦСКА может отобрать очки у «Зенита». Федотов в «Сочи» уже это делал

Бывший советский нападающий Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Ожидаю увидеть хороший и зрелищный футбол. «Зенит» и ЦСКА хорошо начали этот чемпионат. Да, одни и другие потеряли очки. Но находятся в хорошей форме. Будет очень интересно посмотреть именно на ЦСКА, что они предложат «Зениту».



«Зенит» дома будет играть в свой футбол, первым номером. Наверное, ЦСКА будет искать шансы в контратаках и на стандартах.



Может ли ЦСКА увезти очки из Питера? Конечно, может. Это футбол. Всё будет зависеть от многих факторов: как команды подойдут, как тренеры выстроят игру. Почему бы и нет? ЦСКА Федотова может отобрать у «Зенита» очки, как это было, когда Федотов работал в «Сочи». Всё в этой игре возможно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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