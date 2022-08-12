Силкин — о новичке «Динамо» Карцеве: дай бог, чтобы подошёл команде

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал аренду клубом полузащитника «Маккаби» Эдена Карцева.

«Я не следил за израильским футболом. Посмотрим, кто такой Карцев. Время покажет. Дай бог, чтобы подошёл. Во всяком случае Гагнидзе и Фернандес, сыгравшие в последнем туре, мне очень понравились», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». Согласно данным Transfermarkt, в 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. В минувшем сезоне Карцев в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету Карцева также три матча в составе сборной Израиля.