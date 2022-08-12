Томас Тухель — о трансферах «Челси»: у нас ещё есть время

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» высказался по поводу трансферов, которые планирует совершить клуб до конца летнего трансферного окна.



«Будь что будет. Мы действуем без паники и не будем покупать игроков, в необходимости которых не уверены на 100%. Все трансферы, совершённые до сих пор, — фантастические сделки, действительно усиливающие наш состав. Если честно, сейчас моя задача состоит в том, чтобы тренировать команду, которая уже имеется в моём распоряжении, без каких-либо мыслей по поводу того, что могло бы быть или будет. Какой смысл мне ругаться в офисе и горевать по игрокам, которых у меня нет? Мы достаточно амбициозный коллектив и работаем изо всех сил, чтобы усилить команду. Но мы спокойно смотрим на всё происходящее сейчас, вся энергия и амбиции направлены на группу, уже находящуюся здесь. У нас ещё есть время. Возможно, я более развёрнуто отвечу на этот вопрос в сентябре», — сказал Тухель на пресс-конференции.

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