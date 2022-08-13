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Главный тренер «Факела»: делали акцент на обороне, поэтому рады, что сыграли на ноль

Главный тренер «Факела»: делали акцент на обороне, поэтому рады, что сыграли на ноль
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Наставник воронежского «Факела» Олег Василенко после домашней ничьей с «Уралом» сказал, что результатом команда не удовлетворена, но при этом важно, что удалось не пропустить.

«Мы хотели выиграть. Делали ли акцент на обороне, учитывая, сколько пропустили в предыдущих матчах? Безусловно, делали. Понимали: при тех моментах, которые создавали и забивали голы, мы не могли пропускать мячи так легко. Провели определённую ротацию. Морозов сыграл хорошо. Получается, у нас произошли четыре вынужденные замены, две из них – защитников. Это не входило в наши планы, потому что хотелось бы ещё усиливать атаку. Однако произошло так, как произошло, и здоровье футболистов гораздо важнее. Они отдали максимум сил. Мы рады, что сыграли на ноль, но очень расстроены, что не выиграли матч», – сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.

«Факел» и «Урал» в Воронеже открыли программу пятого тура РПЛ. Встреча завершилась вничью 0:0. Для подопечных Олега Василенко это уже третья ничья в высшем дивизионе страны после игр с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3). Также воронежцы проиграли «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:4).

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