Месси впервые за 17 лет не номинирован на «Золотой мяч»

35-летний аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прервал свою невероятную серию с номинированием на звание лучшему игроку года по версии France Football.
Впервые с 2005 года Месси не оказалось в числе претендентов на «Золотой мяч». Он является семикратным обладателем данного приза, что является мировым рекордом. У его ближайшего преследователя в лице Криштиану Роналду – пять подобных наград.
Напомним, прошлый сезон стал дебютным для Месси в составе «ПСЖ». За французский клуб он принял участие в 36 встречах всех турниров прошедшего сезона, в которых отметился 14 голами и 16 результативными передачами.
В матче второго тура чемпионата Франции Месси с «ПСЖ» примет на своём поле «Монпелье». Встреча пройдёт в субботу, 13 августа. Начало – 22:00 мск.
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