Два украинских футболиста находятся на просмотре в «Красаве»

Футбольный клуб «Красава», прошедший регистрацию на Кипре, взял себе на просмотр двух украинских футболистов, сообщает Эпоха Футбола.
Речь идёт о правом вингере Виталии Квашуке и центральном нападающем Евгении Буднике. На данный момент оба футболиста находятся в расположении клуба и проходят тренировочные сборы с командой. Игроки являются свободными агентами.
Последним клубом 29-летнего Квашука был представитель элитного дивизиона Кипра «Арис» из города Лимассол. За эту команду он провёл 25 матчей, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 350 тыс. Футболист также выступал за «Витебск», «Неман», «Гомель», азербайджанский «Сабах» и латвийский «РФШ».
Cтоимость Будника порталом Transfermarkt оценивается в € 100 тыс.
Напомним, несколько месяцев назад президент «Красавы» Евгений Савин сообщил о переезде команды на Кипр.
Чудо-гол 12-летнего футболиста.
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