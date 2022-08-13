Два украинских футболиста находятся на просмотре в «Красаве»

Футбольный клуб «Красава», прошедший регистрацию на Кипре, взял себе на просмотр двух украинских футболистов, сообщает Эпоха Футбола.

Речь идёт о правом вингере Виталии Квашуке и центральном нападающем Евгении Буднике. На данный момент оба футболиста находятся в расположении клуба и проходят тренировочные сборы с командой. Игроки являются свободными агентами.

Последним клубом 29-летнего Квашука был представитель элитного дивизиона Кипра «Арис» из города Лимассол. За эту команду он провёл 25 матчей, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 350 тыс. Футболист также выступал за «Витебск», «Неман», «Гомель», азербайджанский «Сабах» и латвийский «РФШ».

Cтоимость Будника порталом Transfermarkt оценивается в € 100 тыс.

Напомним, несколько месяцев назад президент «Красавы» Евгений Савин сообщил о переезде команды на Кипр.

Чудо-гол 12-летнего футболиста.