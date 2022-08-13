Полуфиналист Евро-2020 Васс перешёл из «Атлетико» в «Брондбю»

«Брондбю» объявил о переходе хавбека сборной Дании Даниэля Васса. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценил сделку в € 1,75 млн.



В конце января 2022 года датчанин перешёл в стан мадридского «Атлетико» из «Валенсии» за € 2,7 млн. В составе «матрасников» футболист принял участие лишь в одном поединке.

33-летний Васс выступал за «Валенсию» с 2018 года, перейдя в команду из «Сельты». До этого полузащитник защищал цвета французского «Эвиана», португальской «Бенфики» и датского «Брондбю». В сборную Дании он вызывается с 2011 года. Вместе с ней в прошлом году он стал полуфиналистом Евро-2020.