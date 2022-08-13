Полуфиналист Евро-2020 Васс перешёл из «Атлетико» в «Брондбю»
Поделиться
«Брондбю» объявил о переходе хавбека сборной Дании Даниэля Васса. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценил сделку в € 1,75 млн.
В конце января 2022 года датчанин перешёл в стан мадридского «Атлетико» из «Валенсии» за € 2,7 млн. В составе «матрасников» футболист принял участие лишь в одном поединке.
33-летний Васс выступал за «Валенсию» с 2018 года, перейдя в команду из «Сельты». До этого полузащитник защищал цвета французского «Эвиана», португальской «Бенфики» и датского «Брондбю». В сборную Дании он вызывается с 2011 года. Вместе с ней в прошлом году он стал полуфиналистом Евро-2020.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
08:06
-
07:48
-
07:23
-
07:14
-
06:53
-
06:14
-
06:10
-
05:57
-
05:28
-
05:27
-
05:19
-
05:04
-
04:57
-
04:47
-
04:23
-
04:11
-
03:52
-
03:46
-
03:31
-
03:18
-
02:46
-
02:37
-
02:16
-
02:09
-
01:51
-
01:28
-
01:20
-
01:15
-
01:03
-
00:49
-
00:35
-
00:23
-
00:15
-
00:08
-
00:07
Партнерский контент