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Наир Тикнизян: что происходит в «Локомотиве»? У меня не найдётся ответа на этот вопрос

Наир Тикнизян: что происходит в «Локомотиве»? У меня не найдётся ответа на этот вопрос
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Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о состоянии команды после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (1:1). В активе железнодорожников три очка и 13-я строчка турнирной таблицы.

«Трудно ответить, заработали одно очко или потеряли два. Мы очень много потеряли очков, мы все чувствуем, что не добираем. Мы чувствуем, что наши болельщики заслуживают большего. Руководство, которое делает для нас всё возможное, заслуживает большего. Если вы спросите: что происходит? У меня не найдётся ответа на этот вопрос», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

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