В «Динамо» отреагировали на интервью сбежавшего из клуба Варелы

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал интервью со скандалом покинувшего стан бело-голубых Гильермо Варелы.

«Читал ли я интервью Варелы? Игрок рассказал свою версию ухода. Он исчез, перестал отвечать на звонки. Что касается письма, то он прислал его в ночь с понедельника на вторник. Говорит, что исчез после матча с «Торпедо»? Нет, он исчез перед матчем. До того как он исчез, его агент прислал нам предложение от «Фламенго», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сезон-2022/2023 уругвайский защитник проводит в аренде в бразильском «Фламенго». После пяти туров РПЛ «Динамо» с девятью очками идёт на пятом месте, в следующие выходные команде предстоит встреча с московским «Спартаком».