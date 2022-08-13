Матвей Сафонов ответил на вопрос, получал ли от «Зенита» предложение о переходе

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что не получал предложений о переходе ни от «Зенита», ни от других команд.

«Я вообще ничего не знаю о предложении «Зенита». На меня никакие команды не выходили. Только слухи доходили», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

23-летний Сафонов — воспитанник краснодарского клуба. В 114 матчах за «быков» вратарь пропустил 136 мячей и 33 раза сыграл «на ноль». Соглашение между Сафоновым и «Краснодаром» истекает летом 2023 года.



Ранее на регулярной основе сообщалось, что действующий чемпион страны «Зенит» активно интересуется вратарём «Краснодара», на счету которого семь матчей в составе сборной России.

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