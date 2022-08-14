Саба Сазонов: «Динамо» стало скучным? Мы сыграли пять матчей — ноль поражений

Защитник «Динамо» Саба Сазонов после ничьей 0:0 с «Краснодаром» в матче 5-го тура РПЛ отреагировал на слова о том, что московская команда демонстрирует менее зрелищный футбол и стала скучной.



«Динамо» стало скучным? Мы сыграли пять матчей — ноль поражений. Кто-то считает наш футбол скучным, другие — весёлым. У каждого своё мнение», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



В пяти турах «Динамо» набрало девять очков. Московская команда под руководством Славиши Йокановича победила «Торпедо» и «Крылья Советов», при этом уже трижды сыграв вничью – с «Ростовом», «Факелом» и «Краснодаром». Последняя игра – единственная в нынешнем сезоне, в которой «Динамо» не удалось забить.