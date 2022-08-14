Артета в восторге от Жезуса, который в матче с «Лестером» забил 2 гола и сделал 2 ассиста

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил летнего новичка команды, нападающего Габриэла Жезуса. В стартовой игре АПЛ с «Лестером» бразилец отметился дублем в первом тайме, а после перерыва добавил два ассиста



«Мы знаем, на что способен Габи. Он забил два гола и отдал две результативные передачи, но он всё равно разочарован в раздевалке, сказав мне, что мог забить четыре. В этом его менталите. И каждому, кто хочет перейти на уровень выше, нужен такой менталитет. Мне бы не хотелось играть против Жезуса. Я никогда не был защитником, но могу себе представить, как им это не нравится! Он подвижный, активный, с отличной футбольной интуицией. Габи Жезус представляет собой реальную угрозу для соперников», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».



13 августа лондонцы победили «Лестер» на «Эмирейтс» со счётом 4:2. Жезус забивал на 23-й и 35-й минутах. Во втором тайме автоголом отметился Вильям Салиба, но «Арсенал» тут же восстановил преимущество в два мяча – забил Гранит Джака. А через минуту после гола атакующего полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона с передачи Жезуса забил Габриэл Мартинелли.