Жезус: я был несчастлив в «Манчестер Сити» и перешёл в «Арсенал», потому что хотел играть

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус после матча второго тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:2) высказался о причинах своего ухода из «Манчестер Сити». В этой встрече форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.



«Я очень рад, потому что мы хорошо сыграли с сильным соперником. Я работаю каждый день, чтобы забивать голы. Я был несчастлив в «Манчестер Сити» и перешёл, потому что просто хотел играть. В клубе это понимали», — приводит слова Жезуса пресс-служба английской Премьер-лиги.



Напомним, бразильский форвард Габриэл Жезус ранее работал с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, когда испанский специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Новость по теме Артета в восторге от Жезуса, который в матче с «Лестером» забил 2 гола и сделал 2 передачи