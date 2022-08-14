Жезус: я был несчастлив в «Манчестер Сити» и перешёл в «Арсенал», потому что хотел играть
Поделиться
Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус после матча второго тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:2) высказался о причинах своего ухода из «Манчестер Сити». В этой встрече форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Я очень рад, потому что мы хорошо сыграли с сильным соперником. Я работаю каждый день, чтобы забивать голы. Я был несчастлив в «Манчестер Сити» и перешёл, потому что просто хотел играть. В клубе это понимали», — приводит слова Жезуса пресс-служба английской Премьер-лиги.
Напомним, бразильский форвард Габриэл Жезус ранее работал с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, когда испанский специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Комментарии
- 14 августа 2022
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:43
-
13:31
-
13:21
-
13:14
-
13:10
-
12:57
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:02
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:52
Партнерский контент